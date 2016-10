Berlin: Fast 400.000 Euro für Games, Apps und Virtual Reality

Großansicht Helge Jürgens, Geschäftsführer Standortmarketing beim Medienboard Berlin-Brandenburg Helge Jürgens, Geschäftsführer Standortmarketing beim Medienboard Berlin-Brandenburg

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat die aktuellen Förderentscheiungen im Bereich Innovative Audiovisuelle Medien enthüllt und einmal mehr können zahlreiche Spieleentwickler aus der Hauptstadtregion jubeln. Insgesamt erhielten acht Projekte einen positiven Förderbescheid. Die Fördersumme beläuft sich auf 390.000 Euro.Geht man tiefer ins Detail haben nur zwei der acht geförderten Projekte keinen Spielebezug: Das VR-Projekt "16 Sunrises", das 90.000 Euro erhält, sowie die Messenger-App "Ijome", die mit 60.000 Euro gefördert wird.In der Subkategorie Games erhalten eine Förderung: "Luther interaktiv" von Experimental Game (40.000 Euro), "Homo Machina" von Feierabend Produktion (45.000 Euro), "Phoning Home" von Ion Lands (40.000 Euro) und "Berlin ist groß - The Berlin Game" von Lololand (40.000 Euro). Nicht dem Spielebereich aber in der VR-Kategorie wird außerdem dass kompetitive Multiplayer-Game "The Duell VR" von Booster Space mit 30.000 Euro gefördert und last but not least erhält das Cross-Promotion-Netzwerk "Indies in Love" von der gleichnamigen Firma 45.000 Euro."Diese Förderrunde war geprägt von ganz neuen Ideen und Dimensionen: das Ausnahmeprojekt '16 Sunrises' bietet dem User via VR erstmalig den Einblick in die Reise eines Raumschiffes. Eine ganz neue Art der Messenger-App haben wir dabei und auch die erste deutsch-französische Koproduktion bei der Herstellung eines Games. Wir begrüßen die Innovationskraft der Berlin-Brandenburger Entwicklerszene" so Helge Jürgens, Geschäftsführer Standortentwicklung Medienboard Berlin-Brandenburg.

Quelle: GamesMarkt.de

