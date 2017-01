BenQ holt Hartmann

Elektronikhersteller BenQ verkündet einen weiteren personellen Neuzugang: Jörg Hartmann wird neuer Business Development Manager Vertical Displays. Der Manger ist seit Anfang des Jahres in der von BenQ neu geschaffenen Stelle für den gesamtdeutschen Markt zuständig. Der gebürtige Braunschweiger arbeitete bereits für Devil AG als Product- und Sales-Manager für Displays. Vor seinem Wechsel zu BenQ war Hartmann lang Jahre für LG Electronics als Key-Account-Manager tätig."Der konsequente und zielgerichtete Ausbau unserer Präsenz in den vertikalen Märkten ist ein strategischer Fokus für BenQ", sagt Kai Volmer, Head of Sales bei BenQ Deutschland. "Jörg Hartmann bringt die besten Voraussetzungen mit, um dieses Wachstumspotential gemeinsam mit unseren Partnern auszuschöpfen."

