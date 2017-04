Beförderungen bei Blue Byte

Der deutsche Entwickler Blue Byte stellt sich personell neu auf. In den zentralen Bereichen Studiomanagement, Unternehmenskommunikation, Personalentwicklung sowie Politik und Bildung werden neue Verantwortlichkeiten vergeben. Die Ubisoft -Tochter befördert dazu auch einige langjährige Unternehmensmitarbeiter an den Niederlassungen in Düsseldorf und Mainz.Am Mainzer Standort wir Thomas Pottkämper zum Studio Manager berufen und berichtet fortan direkt an Blue-Byte-Chef Benedikt Grindel in Düsseldorf. Er leitete des Studio bereits unter den Namen Related Designs vor der Übernahme durch Blue Byte.Alexander John berichtet als Head of Communications an Studio Brand Director Ronald Kaulbach . Im Rahmen der Unternehmenskommunikation verantwortet das Team die Bereiche Public Relations, Mitarbeiterkommunikation, Social Media und Eventmanagement. Ansprechpartner für die externe Kommunikation wird Stefan Böhne. Als Studio Communications Manager betreut David Meuter die interne Kommunikation sowie die studioeigenen sozialen Kanäle. Sabine Tophofen organisiert als Project Manager Marketing & Events von Ubisoft Blue Byte durchgeführte Veranstaltungen. Karsten Lehmann ist als Public Affairs Manager Germany fortan Ansprechpartner für Verbände, politische Akteure und Hochschulkooperationen. Neben der Initiative "Blue Byte goes Campus" ist u.a. die Stärkung regionaler Gamesbranchen-Netzwerke an den Studiostandorten ein Schwerpunktthema seiner Arbeit.Nadine Krüger berichtet als Manager Talent Development & Studio Vibe an HR Director Andrej Maibaum. Damit baut Ubisoft Blue Byte die Personalentwicklung und die Förderung von Fach- und Führungskräften weiter aus. Krüger betreut die hauseigene "Blue Byte Academy" und arbeitet mit dem Studio Brand Management am Employer Branding von Ubisoft Blue Byte.

