"Bayonetta" nach sieben Jahren für PC

Das Actionspiel " Bayonetta " ist ab sofort auch für den PC erhältlich. Sega veröffentlichte eine Version des Spiels auf dem Online-Marktplatz Steam. Die PC-Version schlägt mit 19,99 Euro zu Buche. Bis zum 25. April gibt es die Digital Deluxe Edition ganz ohne Aufpreis. Eine Retailvermarktung ist laut Sega zum aktuellen Zeitpunkt nicht angedacht."Bayonetta" wurde von Platinum Games entwickelt und erschien erstmals im Januar 2010 auf PlayStation 3 und Xbox 360. 2014 folgte noch eine Version für die Wii U, nachdem Nintendo die Marke übernahm und in diesem Zug auch den Nachfolger " Bayonetta 2 " exklusiv für seine Konsole veröffentlichte. Dass es "Bayonetta" mit derart großer Verspätung doch noch auf den PC schafft, ist der neuen Sega-Strategie geschuldet, sich wieder mehr dem PC zuzuwenden."Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochklassige Spiele aus unserem Spielesortiment als PC-Fassung für unsere Fans neu zu veröffentlichten - und 'Bayonetta' passt hier einfach hervorragend ins Konzept", erklärt John Clark, Senior Vice President of Commercial Publishing bei SEGA Europe. "'Bayonetta' gehört zu den Spielen, bei dem mit die meisten Anfragen bezüglich einer PC-Version bei uns eingegangen sind - das Spiel also endlich bei Steam veröffentlichen zu können, fühlt sich fantastisch an. Und es kommt noch mehr!"

Quelle: GamesMarkt.de

