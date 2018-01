Bayern: Wirtschaftsministerium beruft neuen Games-Vergabeausschuss

Großansicht Leitet künftig auch den Games-Vergabeausschuss in Bayern: Carolin Kerschbaumer, designierte Geschäftsführerin FFF Bayern (Bild: Bayr. Staatskanzlei) Leitet künftig auch den Games-Vergabeausschuss in Bayern: Carolin Kerschbaumer, designierte Geschäftsführerin FFF Bayern (Bild: Bayr. Staatskanzlei)

Zum 1. Februar geht Prof. Dr. Klaus Schaefer , Geschäftsführer des FFF Bayern , in den Ruhestand. Doch nicht nur an der Spitze der Fördergesellschaft steht deshalb ein Wachwechsel an. Auch der Games-Vergabeausschuss wurde vom bayerischen Wirtschaftsministerium neu besetzt. Die Mitglieder wurden auf drei Jahre bestellt und setzen sich aus Vertretern der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen.Den Vorsitz des Vergabeausschuss und damit den Platz von Klaus Schaefer übernimmt natürlich Dr. Carolin Kerschbaumer , die zum 1. Februar auch die Geschäftsführung des FFF Bayern von ihm übernimmt. Des weiteren wurden Verena Weigand, Bereichsleiterin Medienkompetenz und Jugendschutz, Bayerische Landeszentrale für neue Medien, und Daniel Curio, Referatsleiter Film und Medienpolitik, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, in den Games-Vergabeausschuss berufen.Komplettiert wird das Gremium von Prof. Dr. Jochen Koubek, Professor für Digitale Medien an der Universität Bayreuth, sowie die Wirtschaftsvertreter Lars Janssen , CEO von Travian Games, Benjamin Rauscher , Head of Studio bei Realmforge, und Benjamin Feld, Director Digital & Transmedia sowie Vice Managing Director von Mixtvision.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen