Bayern verdreifacht Games-Förderbudget

Bayern steckt mehr Geld in die Gamesförderung

Die Fördermittel des Landes Bayern für die Gamesbranche werden massiv angehoben. Im kurz vor Jahreswechsel beschlossenen Doppelhaushalt der Landesregierung wurde festgelegt, dass die dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF) für die Förderung von PC- und Videospielen zur Verfügung stehenden Mittel in den kommenden zwei Haushaltsperioden steigen sollen. Die Gelder werden auf rund 1,2 Millionen Euro für das Jahr 2017 angehoben. Für 2018 ist eine weitere Anpassung auf 1,8 Millionen Euro vorgesehen.Damit verdreifachen sich die Fördermittel des Freistaats für Gamesentwicklung binnen zwei Jahren. Denn im Jahr 2016 vergab der FFF insgesamt 570.000 Euro an zwölf Games-Produktionen, die in unterschiedlichen Projektphasen unterstützt wurden. Weitere 230.000 Euro wurden an indirekter Förderung bewilligt, denn das waren Medialeistungen, die die geförderten Studios beim Fürther Fachverlag Computec in Anspruch nehmen konnten.

Quelle: GamesMarkt.de

