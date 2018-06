Bayern plant sieben neue Gründerzentren und "Ois Easy Startup"-Pakete

Dr. Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, treibt das Thema Digitalisierung voran

Die Bayerische Landesregierung drückt aufs Tempo bei ihren Plänen, die Digitalisierung im Freistaat voranzutreiben. Das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschloss einen ganzen Maßnahmenkatalog. Neben erheblichen Investitionen in den Bereichen KI und VR will Bayern auch Gründern stärker unter die Arme greifen. So soll in allen sieben Regierungsbezirken des Freistaats jeweils ein neues Gründerzentrum entstehen und zwar außerhalb der Ballungsräume wie München, in denen es bereits solche Zentren gibt. Die Entscheidung über die Standorte soll im September 2018 fallen.Eine weitere Maßnahme ist die Neuauflage des "Ois Easy Startup-Package", bei dem digitale Startups mit lokalen Unternehmen und Investoren vernetzt und an den Standort gebunden werden sollen. Ein weiteres Programm, "Start?Zuschuss!", soll junge Gründer mit einer "hervorragenden, digitalen Geschäftsidee" fördern. Und Bayern will unter anderem eine Existenzgründerdatenbank anlegen, um verlässliche Daten im Bereich der Existenzgründungen zu gewinnen.Neben den Maßnahmen für Gründer hat das Kabinett auch zahlreiche Initiativen zu den Themenkomplexen Digitalisierung bei Gesundheit und Pflege, Digitalisierung im Handel, der Digitalen Infrastruktur oder Digitalisierung in der Landwirtschaft verabschiedet. Bei letzter ist unter anderem das sogenannten "1000-Feldroboter-Programm", mit dem autonome Feldroboter gefördert werden, um den Pflanzenschutzeinsatz zu reduzieren.

Quelle: GamesMarkt.de

