Bayerisches Filmzentrum plant europaweites VR-Lab

Das Bayerische Filmzentrum veranstaltet vom 17. bis zum 21 Juli seine erste exklusive Schulungs- und Entwicklungs-Veranstaltung für Virtual Reality und 360-Grad-Filme. Das fünftägige VR-Creators-Lab in München bietet erfahrenen Entwicklern und Filmemachern aus ganz Europa praktische Workshops, Vorträge, und Gruppenarbeitssitzungen, die von Experten geleitet und Überwacht werden. Dabei setzt der Veranstalter den Fokus auf den kreativen Austausch, Content Entwicklung und Prototyping. Alle Arbeiten innerhalb des Labs sollen dabei komplett unkommerziell entstehen und werden nur zu Lehrzwecken verwendet.Für die Teilnahme an dem VR-Creators-Lab müssen sich Interessierte mit ihrem Lebenslauf, einem persönlichen Statement und einer Arbeitsprobe bis zum 28. April bei dem Bayrischen Filmzentrum bewerben. Die Bekanntgabe der Teilnehmer durch eine Jury erfolgt dann am 2. Juni. Die Teilnahmegebühr beträgt 870 Euro, darin enthalten sind sechs Übernachtungen in München sowie die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr.Alle weiteren Informationen sowie Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Webseite des VR-Creators-Lab.

