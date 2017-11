Bayerischer Landtag debatiert Lootboxen

Das Thema der Lootboxen in Videospielen und die Frage, ob diese als Glückspiel einzustufen sind, zieht in der Politik immer weitere Kreise. Die Fraktion der Freien Wähler (FW) im bayerischen Landtag bringt das Thema nun im Maximilianeum auf die Tagesordnung. Die Partei ist mit 17 Abgeordneten im Landesparlament vertreten und brachte Lootboxen per Dringlichkeitsantrag ein."Für uns Freie Wähler gehören solche 'Beuteboxen' gegen Geld eindeutig zum Bereich Glücksspiel. Deshalb fordern wir eine Änderung des Jugendschutzgesetzes sowie die Ergänzung der Vorgaben der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)", so Prof. Dr. Michael Piazolo, der medienpolitische Fraktionssprecher der FW.Die Partei fordert kein grundsätzliches Verbot von Lootboxen, sondern will erreichen, dass Games mit entsprechenden Inhalten nur noch an volljährige Kunden verkauft werden dürfen. Als Beispiele für Produktionen mit Lootboxen nennen die FW explizit "Fifa 18", "Call of Duty WW2", "Assassin's Creed Origins", "Destiny 2", "Mittelerde: Schatten des Kriegs", "Need for Speed Payback" oder "Forza 7"Im Antrag im Landtag erklärt die Partei: "Generell stellt das System der Beuteboxen an sich kein Problem aus Sicht des Jugendschutzes dar, solange es sich um im Spiel erspielbare Inhalte und Spielelemente handelt - sei es dass diese direkt als "Gewinn" für Spielerfolg oder gegen sogenannte Spielwährung, aber ohne den Einsatz von echtem Geld, zusätzlich erwerbbar sind. Der Jugendschutz wird jedoch an der Stelle berührt, wo Kinder und Jugendliche dazu verleitet werden, echtes Geld einzusetzen, um solche Spielinhalte zusätzlich zu erwerben. Dabei spielt nicht nur der glücksspielhafte Charakter dieser 'Beutebox'- Systeme eine zentrale Rolle, bei dem weder die "erspielbaren" Inhalte vorab bekannt sind, noch etwa eine Häufigkeitsverteilung oder Chance erstrebenswerte Inhalte zu bekommen vorab angegeben werden. Auch dass zunehmend spielwesentliche Elemente in derartigen Systemen verborgen werden, stellt eine grundsätzliche Problematik aus Sicht des Jugendschutzes dar, da Kinder und Jugendliche einem starken emotionalen Druck ausgesetzt werden, zusätzlich zum Erwerb des Spieles selbst weiteres echtes Geld einzusetzen, um notwendige Spielelemente zu erlangen - und sei es nur, um früher einen Vorteil über Mitspieler dadurch zu erlangen. Hier wird der soziale Druck unter Kinder und Jugendlichen zum Nachteil derer instrumentalisiert."

