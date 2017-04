"Battlefield 1" und "Inside" fünffach für Nordic Game Awards nominiert

Großansicht Zählt mit fünf Nominierungen zu den Favoriten: "Battlefield 1" Zählt mit fünf Nominierungen zu den Favoriten: "Battlefield 1"

Alle Nominierunge der Nordic Game Awards im Überblick:

"Clapper", Bridgeside Interactive (Schweden)

"Clash Royale", Supercell (Finnland)

"Mekorama", Martin Magni (Schweden)

"Space Marshals 2", Pixelbite Games (Schweden)

"Twofold Inc.", Grapefrukt Games (Schweden)

"Battlefield 1", EA DICE (Schweden)

"Clash Royale", Supercell (Finnland)

"Hitman", IO Interactive (Dänemark)

"INSIDE", Playdead (Dänemark)

"Owlboy", D-Pad Studio (Norwegen)

"Tom Clancy's The Division", Massive Entertainment (Schweden)

"Battlefield 1", EA DICE (Schweden)

"GoNNER", Art in Heart (Schweden)

"Hitman", IO Interactive (Dänemark)

"INSIDE", Playdead (Dänemark)

"Owlboy", D-Pad Studio (Norwegen)

"Clapper", Bridgeside Interactive (Schweden)

"Fuzzy House", Fuzzy House (Dänemark)

"Mussila: Musical Monster Adventure", Rosamosi (Island)

"Stikbold! A Dodgeball Adventure", Game Swing (Dänemark)

"Toca Hair Salon 3", Toca Boca (Schweden)

"Clapper", Bridgeside Interactive (Schweden)

"GoNNER", Art in Heart (Schweden)

"Manual Samuel", Perfectly Paranormal (Norwegen)

"Stikbold! A Dodgeball Adventure", Game Swing (Dänemark)

"Through the Woods", Antagonist (Norwegen)

"Battlefield 1", EA DICE (Schweden)

"EVE Valkyrie", CCP (Island)

"Hitman", IO Interactive (Dänemark)

"INSIDE", Playdead (Dänemark)

"Tom Clancy's The Division", Massive Entertainment (Schweden)

"Battlefield 1", EA DICE (Schweden)

"Hitman", IO Interactive (Dänemark)

"INSIDE", Playdead (Dänemark)

"Owlboy", D-Pad Studio (Norwegen)

"Tom Clancy's The Division", Massive Entertainment (Schweden)

"Battlefield 1", EA DICE (Schweden)

"GoNNER", Art in Heart (Schweden)

"INSIDE", Playdead (Dänemark)

"Owlboy", D-Pad Studio (Norwegen)

"Unravel", Coldwood Interactive (Schweden)

Am 18. Mai werden die diesjährigen Nordic Game Awards im Rahmen der Nordic Game Conference verliehen. Jetzt wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Und die zeigen einmal mehr wie hoch die Dichte an Topgames ist, die in den skandinavischen Ländern entwickelt werden. Mit je fünf Nominierungen wurden "Battlefield 1" und "Inside" am häufigsten nominiert. Doch selbst diese beiden bekommen beispielsweise in der Kategorie "Game of the Year" namhafte Konkurrenz. Dort sind neben dem Indie-Titel "Owlboy" auch "Clash Royale", "Hitman" und "Tom Clancy's The Division" nominiert. "Hitman" und "Owlboy" sind mit insgesamt je vier Nominierungen ebenfalls heiße Kandidaten für wenigstens einen Award.Nach Ländern unterteilt führt Schweden die Nominiertenliste an: 19 Nominierungen stammen von schwedischen Entwicklern, wobei DICE und Massive alleine schon fast die Hälfte dieser Nominierungen stellen. Auf Platz zwei folgt auch dank IO Dänemark mit zwölf Nominierungen. Sechs Nominierungen gehen nach Norwegen und je zwei nach Finnland und Island.

Quelle: GamesMarkt.de

