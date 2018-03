Barcelona spielt "PES" und PS-Plus-Spielekürzung

Nicht nur in Deutschland interessieren sich immer mehr professionelle Fußballvereine für den eSport, auch in Spanien steigt mit demein Erstligist in denein. Die Katalanen gehen dafür eine Kooperation mit ""-Publisher Konami und der eSport-Organisation eFootball.pro ein. Zum Start der kommenden "PES"-Liga will Barcelona dann eigene eSportler antreten lassen. | Quelle: fcbarcelona.com PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten nur noch ein Jahr lang Gratis-Spiele für dieund. Ab dem 8. März 2019 wird Sony nur noch Titel aus demim Rahmen der Plus-Mitgliedschaft kostenlos zur Verfügung stellen, PS3- und Vita-Spieler gehen dann leer aus. | Quelle: playstation.com kauft den französischen Mobile-Games-Entwickler. Für wie viel Geld Ubisoft den Entwickler der bekannten Free-to-Play-Serie "Is It Love" erworben hat, ist nicht bekannt. | Quelle: facebook/Is.it.Love.Games

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen