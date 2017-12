Bandai Namco kündigt "SoulCalibur"-Comeback an

Vor rund 20 Jahren startete mit "SoulCalibur" ein Fighting-Game, das binnen kürzester Zeit zu einem Liebling der Gamer wurde und seither in einem Atemzug mit den Genrereferenzen "Street Fighter" und "Tekken" genannt wird. Und 2018 geht "SoulCalibur" in die nächste Runde. Sechs Jahre nach dem letzten Hauptspiel ist "SoulCalibur VI" gleichermaßen Comeback der Reihe wie auch der erste Auftritt der Marke auf der aktuellen Konsolengeneration.Eine PC-Version ist ebenfalls geplant, wird voraussichtlich aber nicht in den stationären Handel kommen. Inhaltlich lüftet Bandai Namco den Vorhang nur etwas: So ist bekannt, dass die Charaktere "Mitsurugi" und "Sophitia" bei "SoulCalibur 6" dabei sein werden. Ansonsten hält sich der Publisher hinsichtlich der Charakterauswahl aber noch bedeckt. Auch ein konkreterer Releasetermin steht noch nicht fest.

Quelle: GamesMarkt.de

