Bandai Namco baut Manga-basiertes Portfolio aus

Bandai Namco bringt sich für 2018 in Stellung. Das Unternehmen nutzt den Dezember, um zahlreichen Titel für das kommende Jahr anzukündigen. So begann Bandai Namco die Woche vor Weihnachten mit gleich drei Ankündigungen, die allesamt auf Mangas bzw. Animes basieren. Namentlich im Westen am bekanntesten ist dabei "One Piece": Hier hat Bandai Namco mit "One Piece Grand Cruise" einen exklusiven PlayStation VR-Titel enthüllt, der von Spike Chunsoft entwickelt wird.Desweiteren hat Bandai Namco "Black Clover: Quartet Knights" angekündigt, ein Third-Person-Magie-Shooter für PlayStation 4 und PC. Und Bandai Namco kündigte "My Hero Game Project" an, Ein Action-Adventure von BYKIN Studios, das auf "My Hero Academia" basiert, das 2018 eine dritte Staffel bekommt. "My Hero Game Project" ist für PS4, Xbox, Switch und als Digitalversion auf PC geplant.Für das Frankfurter Unternehmen entwickelt sich der Dezember damit zu einem Monat der Ankündigungen. Bereich Mitte des Monats kündigte Bandai Namco für Frühjahr 2018 "Adventure Times: Piraten der Enchiridion" für PS4, Xbox One, Switch und PC an. Und Anfang Dezember enthüllte das Unternehmen die lang erwartete Fortsetzung von "Soul Calibur".

Quelle: GamesMarkt.de

