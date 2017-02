Ballistix sponsert Fnatic

Der Gaming-RAM-Hersteller Ballistix geht mit dem erfolgreichen eSport-Team Fnatic eine Sponsorenpartnerschaft ein. Ballistix stattet das Team ab sofort mit seinen High-Performance-Gaming-Speichermodulen aus.Fnatic gehört zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten eSport-Vereine der Branche. Der Verein besitzt Teams in den Disziplinen "League of Legends", "Dota 2", "Overwatch", "Heroes of the Storm" und "CS:GO"."Wir sind begeistert, ein Team wie Fnatic sponsorn zu können. Angesichts unseres Mottos 'Built to Win' erklärt sich leicht, warum die Zusammenarbeit von Fnatic als einem weltweit führenden eSports Team mit Ballistix perfekt passt", sagt Patrick Soulliere, Ballistix Global Gaming/eSports Marketing Manager. "Ballistix ist stolz, Fnatic bei der Optimierung ihres Spiels mit High Performance Speicher zu helfen, so dass sie ihren Weg als ein Team, zu dem jeder aufschaut und dem jeder nacheifert, fortsetzten können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen