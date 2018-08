AWE EU 2018: München wird zur AR+VR-Bühne

Großansicht Auf der Augmented World Expo werden jedes Jahr die neuen Entwicklungen im Bereich VR und AR präsentiert (Bild: Augmented World Expo) Auf der Augmented World Expo werden jedes Jahr die neuen Entwicklungen im Bereich VR und AR präsentiert (Bild: Augmented World Expo)

München wird erneut Gastgeber der Augmented World Expo 2018. Seit 2013 findet die weltweit größte Konferenz für Cross, Mixed und Virtual Reality jährlich in Amerika statt. 2016 feierte die Veranstaltung dann ihr Europadebüt, damals noch in der deutschen Hauptstadt. Dieses Jahr wird vom 18. bis 19. Oktober, genau wie schon 2017, erneut das MOC Ausstellungszentrum in München zur 4000-Quadratmeter-Eventbühne für die AWE.Unter dem diesjährigen Leitthema "Go XR or Go Home" wird sich die dritte europäische AWE mit der Aktualität von XR auseinandersetzen. Dazu werden Talks von über 100 Referenten aus der Branche gehalten, wie unter anderem EndeavorVR-CEO Amy Peck, Barry Downes, Chief Investment Officer von Sure Ventures, sowie Björn Bliese, der als Technical Planner für Daimler arbeitet. Weiterhin werden über 100 Aussteller ihre brandneuen Entwicklungen im Bereich VR präsentieren.2016 zählte die AWE in Berlin noch 1000 Besucher. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 2000 Teilnehmern aus verschiedensten Bereichen, darunter Entwickler, Designer, Produzenten, Ingenieure, C-Level-Entscheider, Unternehmer und Investoren.Registrierungen für die Augmented World Expo 2018 sind ab sofort unter augmentedworldexpo.com möglich.

Quelle: GamesMarkt.de

