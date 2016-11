Avanquest startet PS4-Offensive

Bislang hatte Avanquest nur vereinzelt Konsolenspiele im Programm. Nun geht das bei München ansässige Unternehmen in die PlayStation-4-Offensive. Noch vor Weihnachten veröffentlicht Avanquest zwölf neue PS4-Spiele, darunter auch eines der Marke "Warhammer 40.000". Basis der Produktoffensive sind neue Verträge mit den Lieferanten Teyon, BadLand Games und FunBox Media.Von Funbox Media erscheinen die Titel "Warhammer 40.000 Deathwatch", "Space Hulk" und "Space Hulk Ascension". Von BadLand Games erscheinen "Dex", "Heart & Slash", "Ginger Beyond the Crystal", "Kyurinage's Revenge", "OlliOlli", "OlliOlli 2", "Zenith" und "Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today". Und von Teyon stammt das Spiel "Worlds of Magic". Alle Avanquest-Produkte werden in Deutschland von Koch Media vertrieben."Mit unserer langjährigen Erfahrung im Software- und Spielebereich haben wir natürlich auch früher vereinzelt Games für die erfolgreichen Plattformen jenseits des Computer im Repertoire gehabt", sagt Katja Maier , Vertriebschefin bei Avanquest Deutschland. "Unsere neuen Verträge mit dem erfolgreichen spanischen Konsolenspieleanbieter BadLand Games sowie mit den Spielelieferanten FunBox Media und Teyon sichern uns den Zugriff auf umfangreiches und hochwertiges Spielematerial, dessen Potenzial wir auch hierzulande verkaufsträchtig einsetzen und ausbauen werden."

