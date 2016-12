Avanquest mehrfach ausgezeichnet

Seit neun Jahren verleiht das Portal softwareload die im Bereich Anwendungen und Utilities viel beachteten "Software des Jahres"-Awards. Für den Münchner Softwareverlag Avanquest war die Publikumswahl in diesem Jahr ein voller Erfolg. Insgesamt fünf Awards erhielt Avanquest, darunter zwei erste und einen zweiten Platz. Damit sei Avanquest der am stärksten vertretene Anbieter. Gewonnen hat Avanquest die Kategorien Musik und Video mit den Produkten "Audials One" und "Audials MovieBox". Zu den Siegern anderer Kategorien zählen "Wiso Mein Geld", "Microsoft Office Home & Business 2016", "Nero Burning Rom 2017", "Kaspersky Internet Security" oder das "steuer:Sparbuch 2016". Alle Gewinner werden derzeit über eine Sonderseite auf softwareload zu vergünstigsten Konditionen angeboten.

