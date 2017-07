Avanquest bringt Neuheiten und neuen Lieferanten zur Messe

Großansicht Katja Maier, Director Sales bei Avanquest Deutschland Katja Maier, Director Sales bei Avanquest Deutschland

Der Softwareverlag Avanquest reist mit über 50 Produkten aus seinem Software- und Games-Sortiment zur gamescom nach Köln. Darunter präsentiert das Münchner Unternehmen auch Produkte des neuen niederländischen Partners Iceberg Interactive , sowie die neuen Spielelieferanten Badland Games und FunBox Media sind zusammen mit Avanquest in der Business Area (Halle 2.1. Stand B016/C017) der Koelnmesse in diesem Jahr vertreten."Wir setzen weiterhin auf einen gesunden Mix aus hochwertiger Nutzsoftware und vielseitigen und spannenden Spielen", sagt Katja Maier , Sales Director Avanquest Deutschland GmbH. "Mit unserem aktuellen Sortiment bieten wir eine vielseitige Kombination, die unseren Handelskunden verkaufsstarke Titel aus dem Spiele- und Softwarebereich eröffnet und gleichzeitig unseren Kunden hochwertige Programme für Freizeit und Arbeit offerieren. Unser Mix aus hoher Qualität und Vielseitigkeit zeigt positive Resultate und setzt dem rückläufigen Software- und Spiele-Markt attraktive Produkte entgegen, die auch in einer zunehmend digitalen Zukunft gut ankommen werden."

Quelle: GamesMarkt.de

