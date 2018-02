Australien: Physischer-Spielemarkt wächst stärker als Digitalmarkt

Großansicht Die Umsätze im australischen Spielemarkt steigen in allen Segmenten Die Umsätze im australischen Spielemarkt steigen in allen Segmenten

Mobile: 639,4 Mio. Euro

Digial Downloads: 564,9 Mio. Euro

Subscriptions: 103,8 Mio. Euro

Konsolen-/Handheld-Software: 332,2 Mio. Euro

Konsolenhardware: 269,1 Mio. Euro

Zubehör: 114,6 Mio. Euro

Sonstige (inkl. PC-Games): 32,8 Mio. Euro

Der australische Brancherverband Interactive Games & Entertainment Association (IGEA) hat Marktdaten zu den Ausgaben australischer Verbraucher für Games vorgelegt. Und die überraschen in einem Punkt: So stieg laut IGEA der Umsatz im physischen Spielemarkt um elf Prozent, der Umsatz im Digitalmarkt jedoch nur um neun Prozent.Was sich in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung des Spielemarkts ungewöhnlich anhört entpuppt sich bei näherem Hinsehen jedoch als leicht erklärbar: Die IGEA rechnet auch den Hardware- und Zubehörabsatz dem physischen Markt zu. Das Umsatzvolumen der Konsolen stieg 2017 um satte 36 Prozent, das der Zubehörartikel, zu denen auch PlayStation VR gehört, um 17 Prozent.Der physische Umsatz mit Konsolen- und Handheldgames stieg 2017 erfreulicherweise ebenfalls, jedoch nur um drei Prozent. Hinzu kommt, dass der physische Markt selbst wenn man die Hardwaredaten einbezieht nur etwas mehr als halb so groß ist wie der Digitalmarkt.Insgesamt gaben die Australier 2017 3,23 Mrd. australische Dollar für Games, Hardware und Zubehör aus. Das sind umgerechnet rund 2,05 Mrd. Euro. In Euro umgerechnet ergeben sich für die dargestellten Marktsegmente folgende Umsatzvolumen:

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen