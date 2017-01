Austellerfeld der GIST 2017 wächst weiter

GL Events, der Veranstalter der GIST Gaming Istanbul nennt einige weitere Aussteller für die zweite Ausgabe der türkischen Spiele-Messe, die von 2. bis 5. Februar stattfindet. So wird Activision Blizzard mit einer eigenen Turnier-Arena für seinen Hero-Shooter " Overwatch " vertreten sein. Einen der größten Standplätze der Messe nimmt der chinesische Internet-Riese Tencent ein. Der Konzern stellt sein Mobile-MOBA "Strike of Kings" vor und veranstaltet außerdem eigene Turniere mit bis zu 120.000 türkischen Lira Preisgeld. Auch der deutsche Publisher Aerosoft bestätigte seine Teilnahme. Die Paderborner stellen auf der GIST ihre neue Flugsimulation " X-Plane 11 " vor, der ab März in den Handel kommt. Weitere Aussteller sind der Quo-Vadis-Veranstalter Aruba Events , der türkische Entwicklerverband Toged, sowie der Verband TCA Taipei Computer Association und die Iran Computer & Video Games Foundation.Die Aussteller gesellen sich zu den bereits bekannten Teilnehmern, wie u.a. Sony Interactive Entertainment EA und Ubisoft Außerdem gibt GL Events weitere Speaker für die GIST Developers Conference am 3. Februar bekannt. Darunter ist Mathias Reichert , seines Zeichens Geschäftsführer von Deck 13, der über die Entwicklung von "Lords of the Fallen" und "The Surge" spricht. Außerdem berichtet Glitch-Studios-Co-Founder, Borge Bjelland über das richtige Marketing für VR-Produkte und Pascal Luban, von den Game Design Studios informiert über die Kundenbindung bei Free-to-play-Games."Unsere Vision der Gaming-Brücke für Eurasien wird Realität. Große Namen aus dem Westen und dem Osten kommen in Istanbul zusammen, und zeigen mit immenser Kraft, was sie in der Games-Branche vorhaben - sowohl in Bezug auf die Märkte der Türkei und der MENA-Region, als auch global", sagt Cevher Eryürek, Director GIST bei Veranstalter GL Events.Eine vollständige Auflistung der Aussteller, Partner und Sprecher finden Sie auf der Webseite der GIST.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen