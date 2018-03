Ausstellerliste für MerchDays komplett

Großansicht Hier finden die MerchDays 2018 statt: Die Galleria der Messe Frankfurt (Bild: Mathias Kutt) Hier finden die MerchDays 2018 statt: Die Galleria der Messe Frankfurt (Bild: Mathias Kutt)

Für die dritten MerchDays , die am 12. und 13. April 2018 erstmals im Umfeld der Musikmesse Frankfurt stattfinden, haben die Veranstalter von Aka Merch & Textil um Stefan Roller-Aßfalg eine Liste mit allen teilnehmenden Firmen veröffentlicht.Knapp 50 Unternehmen aus dem Bereich Merchandising positionieren sich in der Galleria, direkt am Messeeingang zwischen den Hallen 8 und 9.Marken wie Falk&Ross Group Europe, Mützeria, PF Concept und WM Sport sind bereits zum dritten Mal bei den MerchDays dabei. Zum zweiten Mal präsentieren die Aussteller ants & friends, Urban und IVB TransferDruck ihre Produkte auf dem Merchandise-Treff. Nach einjähriger Pause kehren außerdem Textilanbieter Mohr Prints und Maprom zu der Veranstaltung zurück. Neu hinzu kommen unter anderem Lumitoys, Cup Concept, Call a Gift Service, Zego Textilveredlungszentrum und Fruit of the Loom.Auf den Onlineseiten der MerchDays steht die Liste mit allen Teilnehmern. Besucher der Musikmesse Frankfurt und der Prolight + Sound, die im gleichen Zeitraum wie die Merchandising-Messe über die Bühne geht, erhalten freien Zutritt zu den MerchDays.2017 präsentierten 50 Unternehmen und Marken bei den MerchDays in Köln ihre Produkte und Dienstleistungen rund um Fanartikel und Merchandising.

