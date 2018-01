Ausstellerliste der MerchDays füllt sich

Großansicht Bringen Merchandise-Experten zusammen: die MerchDays, hier bei der zweiten Ausgabe 2017 in Köln (Bild: MerchDays) Bringen Merchandise-Experten zusammen: die MerchDays, hier bei der zweiten Ausgabe 2017 in Köln (Bild: MerchDays)

Für die MerchDays , die 2018 an die Musikmesse Frankfurt angedockt sind und vom 12. bis zum 13. April in Frankfurt am Main stattfinden, kristallisieren sich erste Details zu den Ausstellern heraus.So haben sich unter anderem der Textildruckspezialist Hi5, die Mützeria und Falk&Ross erneut für den Branchentreff der Merchandising-Szene angemeldet. Als Erstaussteller nehmen 2018 zudem TopTex aus Belgien und New Wave an den MerchDays teil.Neben diesen Textilfirmen präsentieren sich auch Neuman Siegen mit Fan-Feuerzeugen, Lumitoys mit leuchtenden Merchandise-Artikeln und Print Tattoo mit temporären Hautklebetätowierungen.Cup Concepts zeigen ihr Mehrwegsystem für Getränkebecher auf Festivals zum ersten Mal auf den MerchDays. Bereits zum zweiten Mal führt die Merchandiser GmbH ihr Portfolio an Merchandising-Artikeln für Musik, Film und Games vor.Die von Aka Merch & Textil und Stefan Roller-Aßfalg veranstaltete Messe geht im Foyer der Halle 5.1/6.1 über die Bühne. Besucher der Musikmesse und der Prolight + Sound erhalten kostenfreien Zutritt zu den MerchDays.

Quelle: MusikWoche

