Ausnahmewertungen für "Ni No Kuni II"

Mit dem ersten " Ni No Kuni " gelang Publisher Bandai Namco 2013 noch ein veritabler Überraschungshit . Mit seiner herzerweichenden Geschichte und dem putzigen Anime-Stil, für den seinerzeit das renommierte Filmstudio Ghibli verantwortlich war, sprach das J-RPG auch die Kunden im Westen an. Zumindest das Überraschungsmoment kann Bandai Namco für " Ni No Kuni II " nicht mehr verbuchen, denn die Fortsetzung startet mit hohen Erwartungen in den Markt. Zumindest für die Fachpresse wird das Rollenspiel diesen aber gerecht, auch wenn Ghibli nicht mehr beteiligt ist."Zauberhaftes und motivierendes Japano-Rollenspiel mit einem abwechslungsreichen Genre-Mix und einer mitreißenden Fantasiewelt", urteilt die "GameStar" und vergibt 86 Punkte. Die Kollegen der "PC Games" meinen "Nicht frei von Fehlern, aber dennoch ein echtes RPG-Highlight" und gehen mit 88 Prozent gar noch höher. "GIGA Games" ist mit 9,5 von 10 Punkten fast restlos begeistert: "Auch ohne Studio Ghibli weiß 'Ni No Kuni 2' durch charmante Charaktere, eine durchdachte Welt und ein abwechslungsreiches Gameplay zu überzeugen. Die Entwickler haben es geschafft, ihre ambitionierten Ziele in die Tat umzusetzen, ohne an Qualität einzubüßen." "spieletipps" meint: "Opulent inszeniertes JRPG-Märchen mit hervorragend durchdachter Kampfmechanik und grandioser Optik. Hat das Potenzial, jeden zu verzaubern" und zückt hervorragende 90 Punkte.Etwas veraltetener ist die angelsächsische Presse: 7,8 Punkte vergibt "IGN" und 8 Punkte gibt's bei "GameSpot". Nur "Polygon" stimmt mit 9/10 in die hohe Wertungsriege der deutschen Presse ein. Die Aggregationsplattform Opencrtitic sortiert "Ni No Kuni II" aktuell mit 88 Punkten basierend auf 57 internationalen Wertungen ein.Ab dem 23. März steht "Ni No Kuni II - Schicksal eines Königreichs", so der deutsche Untertitel, dann für PlayStation 4 und PC im Handel.

Quelle: GamesMarkt.de

