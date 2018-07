Aus Surprise Attack wird Fellow Traveller und C64 mini bekommt US-Datum

Das australische Indie-Labelheißt ab sofort. Die Umfirmierung fand im Zuge einer Fokusverlagerung aufstatt. Das Studio wurdevon ehemaligemChris Wright gegründet und ist bekannt für Titel wie "Hacknet" und "Orwell", die vom deutschen Entwickler Osmotic Studios stammen. | Quelle: fellowtraveller.games undstarten eine. In Zukunft werdendes Publishers, wie "Lara Croft Go", "Hitman Go" und "Deus Ex Go" auf demBlacknut spielbar sein. Ähnlich wie bei Netflix können Nutzer ein monatliches Abo für die Spiele-Streaming-Plattform abschließen, momentan allerdings nur in England, Frankreich und Deutschland. | Quelle: twitter.com/Blacknut_Jeux Die Miniversion deserscheint am. In Deutschland kam der C64 mini bereits am 29. März für knapp 80 Euro auf den Markt. In Amerika kann man die Retrokonsole momentan für knappbei diversen Einzelhändlern vorbestellen. | Quelle: facebook.com/THEC64computer

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden