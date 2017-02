Aus Media-Saturn-Holding wird MediaMarktSaturn Retail Group

Verkündet den neuen Namen: Andera Koepfer, Vice President Corporate Communications bei MediaMarktSaturn

Die Media-Saturn-Unternehmensgruppe richtet ihren Marktauftritte an den Namen ihrer Vertriebsgesellschaften aus. Entsprechend wird die Media-Saturn-Holding zukünftig als MediaMarktSaturn Retail Group nach außen auftreten."Wir wollen so unsere stärksten Marken für jeden klar und selbsterklärend erkennbar werden lassen", sagt Andrea Koepfer , Vice President Corporate Communications bei MediaMarktSaturn. "Das gilt für all unsere externen Zielgruppen - vor allem aber beim Employer Branding für bestehende und potenzielle neue Mitarbeiter, die wir an uns binden wollen."Zudem wolle das Handelsunternehmen dem Umstand Rechnung tragen, dass es sich in seiner Kommunikation an immer mehr Zielgruppen richte, die nicht per se aus Handelsexperten bestehen, etwa in der Digital-, Nachhaltigkeits- oder IT-Branche. Überall dort solle der neue Markenauftritt für mehr Klarheit sorgen, heißt es aus Ingolstadt.Damit einhergehend hat MediaMarktSaturn auch das Corporate Design aufgefrischt. Die Umstellung soll unter Einbeziehung der Tochtergesellschaften nach und nach bis Ende des Jahres erfolgen und wird innerhalb des Unternehmens umgesetzt.

Quelle: MusikWoche

