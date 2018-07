Auftrag für gamescom TV geht erneut an Rocket Beans

Die Veranstalter der gamescom vergeben den Auftrag für die offizielle Medienproduktion erneut an Rocket Beans TV . Der Hamburger Websender wird unter anderem wieder sieben Folgen von gamescom TV drehen. Bereits im letzten Jahr waren die Rocket Beans der Medienpartner für offizielle gamescom-Bewegtbildinhalte. In den Jahren zuvor war der Auftrag unter anderem an Pietsmiet und Webedia vergeben worden.Die für die diesjährige Messe produzierten Videos werden auf dem Youtube-Channel der gamescom und unter gamescom.de zu sehen sein. Obendrein werden die Sendungen auf rocketbeans.tv zur Verfügung stehen. Neu ist in diesem Jahr, dass es erstmals eine "best of gamescom"-Folge in englischer Sprache geben wird, die auf der englischen gamescom-Website gamescom.global ausgestrahlt wird.Wie in den letzten Jahren ist Rocket Beans TV auch mit einem eigenen Live-Stream-Programm auf der Messe in Köln vertreten. In Halle 7 bespielen die Hamburger ihren eigenen Stand.

Quelle: GamesMarkt.de

