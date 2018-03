Auch Entwickler zeichnen "Zelda: Breath of the Wild" aus

Best Audio: "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

Best Debut: Studio MDHR für "Cuphead"

Best Design: "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

Best Mobile Game: "Gorogoa" (Jason Roberts/Buried Signal)

Innovation Award: "Gorogoa" (Jason Roberts/Buried Signal) ?

Best Narrative: "What Remains of Edith Finch" (Giant Sparrow)

Best Technology: "Horizon Zero Dawn" (Guerrilla Games)

Best Visual Art: "Cuphead" (Studio MDHR)

Best VR/AR Game: "Superhot VR" (The Superhot Team)

Audience Award: "NieR:Automata" (PlatinumGames)

Game of the Year: "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (Nintendo)

Ambassador Award: Rami Ismail

Lifetime Achievement Award: Tim Schafer

Bei den Game Developers Choice Awards 2018 geht " Zelda: Breath of the Wild " als großer Gewinner hervor. Gleich drei Trophäen kann das Nintendo -Spiel bei der jährlich auf der Game Developers Conference (GDC) in San Francisco abgehaltenen Preisverleihung einheimsen. Neben "Best Audio" und "Best Design" gewann "Zelda: Breath of the Wild" auch den Hauptpreis "Game of the Year". Unter anderem auch auf den Academy Awards und den Game Awards ging Nintendo mit dem neuen "Zelda" als großer Gewinner hervor.Je zwei Preise konnten außerdem "Cuphead" und das Mobile-Game "Gorogoa" für sich verbuchen. Der Sonderpreis für das Lebenswerk bekam Tim Schafer verliehen. Der geplante Pioneer Award, den eigentlich Atari-Gründer Nolan Bushnell hätte bekommen sollen, wurde nicht verliehen. Es hatte im nach der Bekanntgabe Kritik an den Organisatoren gegeben, das Bushnell einen Preis bekommen sollte, da Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegenüber dem Firmengründer die Runde machten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen