Aubameyang wird Botschafter der PES-Liga

Pierre-Emerick Aubameyang, Fußballprofi bei Borussia Dortmund, wird das Gesicht der PES League. Die Liga ist ein von Konami ausgerichteter Wettbewerb in seinen " PES "-Spielen. Sie existiert bereits seit 2001, als sie als lokales von KONAMI organisiertes Turnier in Frankreich ins Leben gerufen wurde. Heute ist die PES League weltweiter Wettbewerb, der allen Spielern von PES zur Verfügung steht. Mit dem erfolgreichen Profi Aubameyang als PES League Ambassador 2017 wurde ein weiterer Meilenstein erreicht."Während meines Besuchs auf der gamescom habe ich die Liebe der vielen Fans zu 'PES 2017' gesehen und gespürt, und ich bin stolz, Teil des Botschafter-Programms von Konami zu sein", so Aubameyang. "In der PES League erreicht das Spiel eine neue Dimension, indem man gegen andere PES-Spieler aus der ganzen Welt antritt. Es ist großartig, mit einem so talentierten Team zusammenarbeiten zu dürfen, und ich freue mich auf viele gemeinsame Ideen, wie wir die Serie voranbringen und das beeindruckende Gameplay einem noch größeren Publikum vorstellen können. Dies ist erst der Anfang der PES League, in Kürze werden wir weitere bedeutsame Ankündigungen machen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen