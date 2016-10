AT&T kauft Time Warner

Großansicht AT&T schluckt Time Warner (Bild: AT&T) AT&T schluckt Time Warner (Bild: AT&T)

Großansicht AT&T-CEO Randall Stephenson wird einer der mächtigsten Männer Hollywoods (Bild: AT&T) AT&T-CEO Randall Stephenson wird einer der mächtigsten Männer Hollywoods (Bild: AT&T)

Seit einigen Tagen war in amerikanischen Medien bereits darüber spekuliert worden. Wie erwartet kam es nun am gestrigen Samstag zum Abschluss: Für die unfassbare Summe von 85,4 Mrd. Dollar wurde einer der kostspieligsten Verkäufe in der Mediengeschichte vollzogen. Der Telefonkonzern AT&T übernahm Time Warner mit all seinen Sparten, darunter Warner Bros. und HBO. Dabei handelt es sich um einen Aufkauf der Aktien, die für 107,50 Dollar pro Aktie übernommen werden. Wenn man noch die Schulden von Time Warner mit einberechnet, zahlt AT&T insgesamt 108,7 Mrd. Dollar, um damit zum größten Medienkonzern der Welt zu werden. Den bisherigen Aktionären von Time Warner wird dann 15,7 Prozent von AT&T gehören. Man geht davon aus, dass die Unterhaltungssparte für etwa 15 Prozent der Einnahmen des Mutterkonzerns aufkommen wird. Wenn das Justizministerium den Deal durchwinkt, soll die Übernahme bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein.Time-Warner-CEO Jeff Bewkes wird seine Ämter niederlegen, sowie der Deal abgewickelt ist. Künftig soll dann AT&T-Chef Randall Stephenson sämtliche Geschäfte leiten. Bewkes hat angekündigt, er werde helfend zur Seite stehen, so lange seine Dienste erwünscht sind. Stephenson nannte den Abschluss "absolut sinnvoll: Wir vereinen den besten Premium-Content der Welt mit den entsprechenden Netzwerken, die ihn zum Kunden bringen." Jetzt schon fällt immer wieder der Name Peter Chernin. Der ehemalige Chef von Fox und News Corp. spielt aktuell bereits eine Schlüsselrolle im Unterhaltungssegment von AT&T: Seine Otter Media entwickelt Programme für den Telekommunikationsriesen, der nun in direkte Konkurrenz mit den großen Kabelanbietern treten will.

Quelle: Blickpunkt:Film

