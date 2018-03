Atari VCS angekündigt

Auf der E3 2017 überraschste Publisher Atari mit der Ankündigung, wieder ins Hardware-Geschäft einsteigen zu wollen. Mit der Ataribox stellte das Unternehmen eine neue Konsole in Aussicht. Nun ist klar, dass es sich dabei nur um einen Projektnamen handelte. Im Rahmen der GDC in San Francisco kündigte das Unternehmen den Atari VCS an. Das Gerät soll einerseits alte Atari-Klassiker abspielen können und ist damit Geräten wie dem SNES Mini sehr ähnlich. Andererseits sollen auch moderne Indie-Games darauf laufen. Technisch setzt der Atari VCS auf ein Linux-Betriebssystem, das beispielsweise auch die Grundlage für Googles Android darstellt.Als Eingabegeräte für den Atari VCS fungiert entweder ein Joystick, dessen Retro-Desgin natürlich an den Atari 2600 erinnert. Obendrein wird es aber auch ein modernes Gamepad geben. Die Produktbilder lassen den Schluss zu, dass der Atari VCS über kein Laufwerk oder einen Speicherkarten-Steckplatz wie beispielsweise die Nintendo Switch verfügt. Neue Games wird der Atari VCS daher offenbar ausschließlich als Download beziehen können.Über die genauen technischen Spezifikationen der Hardware hält sich Atari indes noch bedeckt. Ebenso über den Preis und das Launchdatum. Im April will das Unternehmen ankündigen, ab wann der Atari VCS vorbestellt werden kann.Mit dem Atari 2600 war das kalifornische Unternehmen in den 80er-Jahren einer der Pionier im Heimkonsolenmarkt. Die Wurzeln gehen sogar viel früher zurück und finden sich im Arcade-Automaten-Geschäft. Mit Nintendo, Sega und später Sony konnte Atari aber nie konkurrieren. Der 1994 vorgestellte Atari Jaguar blieb mit weniger als 250.000 verkauften Stück weit hinter den Erwartungen zurück und war dann die bis dato letzte Konsole von Atari. Das heutige Atari hat indes nur noch dem Namen mit Gaming-Pionier gemein. Es ist ein 2009 in Paris gegründeter Publisher, der aus den Resten von Infogrames hervorging.

Quelle: GamesMarkt.de

