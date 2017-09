Atari stellt Retro-Handheld vor

Bereits vor einiger Zeit kündigte das Brachenurgestein Atari an, mit einer neuen Konsole in die Reihen der Hardwarehersteller zurückzukehren . Bevor Atari aber seine Ataribox offiziell vorstellt, präsentiert das Unternehmen jetzt den neuen Retro-Handhelden "Atari Retro". Die neue Hardware schlägt dabei in eine ähnliche Kerbe wie auch schon die NES Mini von Nintendo und setzt ausschließlich auf vorinstallierte Spieleklassiker aus dem eigenen Hause. Der Handheld basiert nämlich auf dem Atari 2600 und enthält insgesamt 50 Spiele der originalen Konsole von 1977, darunter auch Klassiker wie "Asteroids", "Breakout" und "Pong".Benutzt werden kann die Hardware aber nicht nur als Handheld, sondern kann auch mittels HDMI-Kabel an einen Fernseher angeschlossen werden. Atari bietet darüber hinaus auch noch einen separat erhältlichen TV-Plug-and-Play-Joystick an, der sich ebenfalls an den alten Eingabegeräten des Atari 2600 orientiert. Der Hersteller wird die Atari Retro voraussichtlich für 39,99 Euro in Europa anbieten, während der Joystick 29,99 Euro kostet. Der Atari Retro soll noch 2017 erscheinen, ein genaues Releasedatum nannte der Hersteller aber noch nicht.

Quelle: GamesMarkt.de

