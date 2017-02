astragon auf der Shortlist der "Show your App"-Awards

Großansicht Ist für den Show Your App Award nominiert: "Take Off" von astragon Ist für den Show Your App Award nominiert: "Take Off" von astragon

Mitte Februar findet in München die Fachveranstaltung LOCA statt, eine Konferenz für Location Technology, Marketing & Services. Am Abend des ersten Veranstaltungstages werden seit Jahren die Show your App Awards verliehen. Sechs Kategorien gibt es dabei: Business & Finance, Games & Entertainment, Health & Fitness, Life & Style, Medien & Bildung sowie Mobility & Trave. Nun hat die Jury ihre Shortlist bekannt gegeben. Dort finden sich unter anderem die Apps "Bayern 2", "BR 24", "Hotelsuche HRS", "Mein Jena" oder "T-Mobile Xklusiv".Einziges Spiel in der Liste ist "Take Off - The Flight Simulator" von astragon Entertainment . In der Kategorie Games & Entertainment sind ebenfalls noch im Rennen: "Audialis Radio Pro, "Discover TV Digital", "pavo mediatheken", "prisma" und "Westlotto".

Quelle: GamesMarkt.de

