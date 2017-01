"Assassin's Creed" gelingt Kino-Einstand

Großansicht Michael Fassbender in "Assassin's Creed" (Bild: Fox) Michael Fassbender in "Assassin's Creed" (Bild: Fox)

Der kurz vor Jahreswechsel an der Kinokasse gestartet " Assassin's Creed "-Film feiert einen erfolgreichen Einstand. Der Film mit Michael Fassbender Marion Cotillard und Jeremy Irons spielte in den ersten drei Wochen weltweit nahezu 142,8 Mio. Euro ein. Bei einem geschätzten Produktionsbudget von 125 Millionen Dollar erreichte der von Ubisoft und FOX produzierten Titel somit bereits die Gewinnzone.In wichtigen Märkten wie dem Vereinigtes Königreich oder Russland setzte sich der Film auf Basis der gleichnamigen Videospiel-Reihe an die Spitze der Kinocharts. In Deutschland sortierte sich "Assassin's Creed" in der Startwoche an zweiter Position ein, kann sich in der zweiten Woche weiterhin auf dem vierten Platz halten. Ubisoft zeigt sich zuversichtlich, dass der Spielfilm weiter erfolgreich laufen wird, da er im Laufe der Woche in sieben neuen Märkten startet, unter anderem in Brasilien, Südkorea und Schweden. Bis März 2017 wird "Assassin's Creed" in weiteren internationalen Märkten veröffentlicht, einschließlich China und Japan.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen