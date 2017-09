"Assassin's Creed" bekommt Lernmodus

Am 27. Oktober erscheint nach etwas längerer Pause der neue Teil der "Assassin's Creed"-Reihe im Handel. Knapp einen Monat vor Release kündigt Publisher Ubisoft jetzt einen speziellen Lern- und Pädagogik-Modus für " Assassin's Creed: Origings " an. In dem neuen Entdeckermodus können Spieler das alte Ägypten von den Pyramiden bis zum Nil völlig frei erkunden, ohne dabei von Gegnern gestört zu werden. Dabei soll sich der Modus vor allem für den Geschichtsunterricht an Schulen eigenen, da der Titel über eine umfangreiche Datenbank über das alte Ägypten verfügt, die von Historikern und Ägyptologen zusammengetragen wurde.

Quelle: GamesMarkt.de

