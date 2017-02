AS Rom und Fnatic gründen eSport-Team

Der italienische Fußballklub AS Rom steigt in den eSport ein. Zusammen mit dem erfolgreichen eSports-Organisatior Fnatic haben die beiden Vereine eine dreiköpfige " Fifa "-Mannschaft aufgebaut. Das neue Team wird von Fnatic verwaltet und von AS Rom repräsentiert."Fnatic ist begeistert, diesen immer beliebter werdenden eSports-Titel gemeinsam mit der AS Rom, einem der ikonischsten Fußballclubs mit einer langen und erfolgreichen Geschichte, anzugehen", sagt Fnatics CEO Wouter Sleijffers."Angesichts des enormen Wachstums des eSports und der anhaltenden Aufmerksamkeit, die Spielen wie 'Fifa' entgegengebracht wird, haben wir uns mit Fnatic, der weltweit führenden eSports-Organisation, zusammengetan, um unser eigenes eSports-Team zu starten", so Jim Palotta, Präsident des AS Rom. "Mit dieser Zusammenarbeit werden wir eine starke eSports-Tradition aufbauen und unsere Fans über aufregende neue Kanäle erreichen."

Quelle: GamesMarkt.de

