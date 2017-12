Artes Gaming-Sendung wird verlängert

Großansicht Szene aus "Art of Gaming" Szene aus "Art of Gaming"

"Art of Gaming" geht weiter. Die Serie des deutsch-französische Fernsehersender Arte wird um eine zweite Staffel verlängert, die am 12. Dezember startet. "Art of Gaming" präsentiert in jeder Folge einen Aspekt der Gameskultur. Die Moderatorinnen Trinity auf französischer Seite und Melek Balgün bei den deutschen Folgen diskutieren mit Künstlern, Wissenschaftlern und begeisterten Gamern als Gästen.In der ersten Staffel wurde 24 Folgen produziert , die je zwischen zehn und 15 Minuten dauern. Für die zweite Staffel werden weiter 22 Folgen geplant. "Art of Gaming" ist eine deutsch-französische Koproduktion von Upian, UFA Lab und Arte.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen