Arte zeigt "Art of Gaming"-Serie

Großansicht Szene aus "Art of Gaming" Szene aus "Art of Gaming"

Der deutsch-französische Fernsehersender Arte nimmt sich der Gameskultur an. In insgesamt 24 Folgen beleuchtet die Show "Art of Gaming" eine Vielzahl von Aspekten von Videospielen. Die Moderatorinnen Melek Balgün aus Deutschland und Trinity aus Frankreich laden in jeder Episode Künstler, Soziologen und Kulturwissenschaftler ein, um mit ihnen Computerspiele zu spielen und darüber zu diskutieren.Alle Folgen von "Art of Gaming" werden auf der Internetseite von Arte gezeigt, die ersten vier Episoden der Webserie sind seit heute online verfügbar. Künftig kommt alle zwei Wochen eine neue Episode dazu."Art of Gaming" ist eine deutsch-französische Koproduktion mit Upian, UFA Lab und Arte.

Quelle: GamesMarkt.de

