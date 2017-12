Aristocrat will auch Big Fish kaufen

Mit der australischen Aristocrat Leisure rückt ein weiteres Glücksspielunternehmen immer näher an die Games-Branche heran. So haben die Australier ein Abkommen zur Übernahme des Entwicklers Big Fish Games geschlossen. Der Kauf soll vorbehaltlich aller kartellrechtlichen Zustimmungen im Frühjahr 2018 über die Bühne gehen. Der Kaufpreis beträgt 990 Millionen US-Dollar. Big Fish Games gehört bereits einem im Glücksspiel angesiedelten Unternehmen und zwar Churchill Downs. Dieses hatte Big Fish vor weniger als zwei Jahren übernommen. Big Fish entwickelt sogenannte Social Casino Games, aber auch klassische Casual Games, die in Deutschland von astragon herausgegeben werden. Ob die Übernahme Big Fish' Portfolio beeinflusst ist unbekannt.Interessant wird der Big-Fish-Deal von Aristocrat Leisure zudem im Kontext einer anderen Übernahme. So haben die Australier erst im Oktober 2017 den israelischen Entwickler Plarium übernommen. Plarium hat Niederlassungen in den USA, Russland und der Ukraine und betreibt Mobile MMOs wie "Sparta: War of Empires", "Stormfall: Age of War", "Total Domination" oder "Pirates: Tides of Fortune". Mit beiden Deals stärkt Aristocrat seine Position im Bereich Digitalgeschäft, was der Hauptgrund für das Engagement der Australier sein dürfte. Zum einen erreicht man dort Kunden, die man als Glücksspielhersteller eher nicht anspricht, zum anderen erwirbt man Know-how, das auch im Kerngeschäft wertvoll ist. Schließlich geht der Digitalisierungstrend auch an den klassischen Glücksspielautomaten nicht spurlos vorbei.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen