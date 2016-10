Arcade One: Neuer Termin, neue Stars und noch mehr Spaß

Arbeiten mit Hochdruck an der Arcade One (v.l.): Daniel Budiman, Elmar Giglinger und Christoph Post

Statt wie zunächst geplant im November findet die erste Arcade One am 22. und 23. April 2017 in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Dies hat der Veranstalter Glow Media Group jetzt bekannt gegeben. "Niemand verschiebt gerne einen Termin", so Christoph Post , einer der Gründer der Arcade One Veranstalterin Glow Media Group, gegenüber GamesMarkt. Schlussendlich hätten aber Gespräche mit der Industrie im Umfeld der gamescom gezeigt, dass die Gamesbranche das Projekt zwar gerne unterstützt, jedoch dankbar über mehr Vorlauf wäre.Der neue Termin hat den Vorteil, dass sich die Organisatoren sowie die Partner noch etwas intensiver mit den Vorbereitungen auseinander setzen können. Allen voran die Rocket Beans, die seit August als strategischer Partner feststehen. "Sie an Bord zu holen, war sehr naheliegend", sagt Elmar Giglinger , Mitinitiator und Berater der Arcade One. Zum einen kenne man sich bereits sehr lange, zum anderen ziehe man den Hut vor dem, was die Rocket Beans in den vergangenen zwei Jahren geleistet haben. "Die Kombination aus beidem hat sie zu dem idealen strategischen Partner gemacht", erklärt Giglinger.Christoph Post kann dies nur bestätigen: "Wir haben die Kollegen aus Hamburg als allererstes - und im Grunde als eine Art 'Realitätscheck' - auf unsere Idee angesprochen, ein Gamingfestival zu organisieren, bei dem ähnlich wie bei den große Sommer-Festivals der Musikbranche die Stars, aber auch das Gaming und die Games im Vordergrund stehen." Und das offenbar mit Erfolg: Bei Rocket Beans war man schnell Feuer und Flamme. Laut Daniel Budiman hatten die Raketenbohnen selbst ähnliche Gedankengänge, allerdings fehlte ihnen das Know-how im Eventbereich und was Shows auf Events betrifft, um das Thema Showevents im Alleingang anzugehen. "Im Grunde hat man uns einen großen Spielplatz angeboten mit professioneller Hilfe und deshalb kamen wir schnell zu dem Entschluss: Klar, machen wir", sagt Budiman gegenüber GamesMarkt.In den kommenden Wochen und Monaten gilt es jetzt das Programm weiter auszubauen. Mit PietSmiet und Sarazar haben die Organisatoren jüngst zwei der ganz großen Stars der Szene für die Arcade One gewonnen. Mit weiteren befindet man sich in Gesprächen. Die ganz großen Namen sind aber nur ein Teil des Konzepts: "Es ist wie bei den Headlinern bei den Musikfestivals: Wir brauchen die Großen, damit alle zusammen kommen. Aber wir möchten mit der Arcade One auch den Influencern ein Event bieten, die vielleicht noch nicht so lange dabei oder noch nicht so bekannt sind", so Post.Und die Veranstalter möchten vor allem den Besuchern ein Wochenende voll Spaß und Interaktivität ermöglichen. Letzteres ist essenziell. "Sämtliche Interaktionen, so auch die Meet and Greets mit den Stars, werden vor Ort oder im Vorfeld zu erspielen sein", sagt Elmar Giglinger. Damit erteilt er Gerüchten, wonach es möglicherweise unterschiedliche Ticketkategorien gibt, eine Absage. Zur Wahl stehen also lediglich Tages- oder Wochenendtickets. Eben ganz so, wie man es von den Konzert-Festivals her kennt.

Quelle: GamesMarkt.de

