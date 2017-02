Apple wächst dank iPhone und Service-Geschäft

iPhone: 54,378 Mrd. Dollar (+ 5%) bei 78,290 Mio. verkauften Units

54,378 Mrd. Dollar (+ 5%) bei 78,290 Mio. verkauften Units iPad: 5,533 Mrd. Dollar (-22%) bei 13,081 Mio. verkauften Units

5,533 Mrd. Dollar (-22%) bei 13,081 Mio. verkauften Units Mac: 7,244 Mrd. Dollar (+7%) bei 5,374 Mio. verkauften Units

7,244 Mrd. Dollar (+7%) bei 5,374 Mio. verkauften Units Services: 7,172 Mrd. Dollar (+18%)

7,172 Mrd. Dollar (+18%) andere Produkte (Apple TV, Apple Watch, iPod etc.): 4,024 Mrd. Dollar (-8%)

Apple hat seine Bilanzzahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, das den Zeitraum 1. Oktober bis einschließlich 31. Dezember darstellt. Der Umsatz erreichte mit 78,35 Mrd. Dollar einen neuen Rekord. Der Nettogewinn lag bei 17,89 Mrd. Dollar und damit unter dem Vorjahr. Da Apple jedoch weitere Aktien zurückkaufte erreicht die Kennzahl Gewinn pro Aktie 3,36 Dollar pro Anteil ebenfalls Rekordniveau.Zu Verdanken hat Apple den neuerlichen Umsatzrekord vor allem seinem Hauptprodukt, dem iPhone. Aber auch sonst haben sich fast alle Produkte positiv entwickelt. Das prozentual größte Wachstum erreichte Apple im Service-Geschäft. Darin fasst Apple die digitalen Umsätze aus dem App-Store sowie iTunes, aber auch die Umsätze unter anderem von AppleCare und ApplePay zusammen. Das einzige Produkt mit eindeutig rückläufiger Entwicklung war das iPad. Hier sanken im Jahresvergleich der Absatz um 19 Prozent und der Umsatz um 22 Prozent. Rückläufig nach Umsatz entwickelte sich auch der Bereich "andere Produkte" bei dem neben Apple TV und Apple Watch auch die iPods sowie Third-Party-Zubehörprodukte einfließen. Das Minus dort lässt sich deshalb nicht an einem Produkt festmachen. Zumindest was die Apple Watch betrifft sagte Konzernchef Tim Cook jedoch, dass man auch ´mit der Smartwatch einen neuen Umsatzrekord erzielt habe.Interessant ist zudem die regionale Entwicklung. Apple konnte mit Ausnahme von China überall auf der Welt seinen Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr steigern. Allein in Nord- und Südamerika erwirtschaftete Apple rund 31,2 Mrd. Dollar Umsatz im ersten Quartal. In Europa waren es 18,5 Mrd. Dollar, in China 16,2 Mrd. Dollar. In Japan legte Apple im Jahresvergleich um satte 20 Prozent zu auf jetzt 5,8 Mrd. Dollar.

