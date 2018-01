Apple stellt sprachgesteuerten HomePod ab Februar ins Regal

Großansicht Startet mit Verspätung in den Markt für sprachgesteuerte Assistenten mit musikalischen Fähigkeiten: der HomePod aus dem Hause Apple (Bild: Apple) Startet mit Verspätung in den Markt für sprachgesteuerte Assistenten mit musikalischen Fähigkeiten: der HomePod aus dem Hause Apple (Bild: Apple)

Großansicht Soll mit fortschrittlichen Audio-Technologien punkten: der HomePod aus dem Hause Apple (Bild: Apple) Soll mit fortschrittlichen Audio-Technologien punkten: der HomePod aus dem Hause Apple (Bild: Apple)

Zunächst sollte der sogenannte HomePod bereits Anfang Dezember 2017 in den Handel kommen, allerdings musste Apple den Termin kurz vor dem angepeilten Verkaufsstart verschieben - und verpasste damit das weiterhin wichtige Weihnachtsgeschäft. Nun setzt der Konzern einen neuen Termin fest:Apple bringt das kabellose Lautsprechersystem mit Siri-Sprachsteuerung demnach nun am 9. Februar 2018 zunächst im US-Heimatmarkt, in Großbritannien und in Australien auf den Markt. Ab dem 26. Januar sollen Interessenten die Geräte vorbestellen können. Am Preis hält Apple fest: In den USA kosten die HomePods wie bereits zuvor angekündigt 349 Dollar.Deutschland soll ebenso wie Frankreich noch "in diesem Frühjahr" an die Reihe kommen, heißt es aus dem Hause Apple."Mit HomePod bietet Apple ein eindrucksvolles neues Musikerlebnis", verspricht Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketingvon Apple. Die Geräte würden "fortschrittliche Audio-Technologien" mit "dem kompletten Apple-Music-Katalog und der Intelligenz von Siri" vereinen.Schiller rückt dabei vor allem das Zusammenspiel von Voice Control und dem hauseigenen Musikstreamingdienst in den Fokus: Das Apple-Team habe "intensiv daran gearbeitet, Siri ein noch fundierteres Wissen über Musik zu vermitteln", lässt der Manager wissen, "so dass Nutzer praktisch alles - von persönlichen Favoriten bis hin zu neuesten Chart-Veröffentlichungen - abspielen können, indem Sie einfach nur 'Hey Siri' sagen".Mitbewerber wie Amazon oder Google haben derweil ihren Vorsprung im Geschäft mit den sogenannten Smart-Speakern weiter ausgebaut. Amazon hatte die mit der Sprachsteuerung Alexa ausgestattete Echo-Familie Ende September erweitert , kurz nachdem Google den sprachgesteuerten Lautsprecher Google Home auch in Deutschland auf den Markt gebracht hatte , und kommt nun auch noch in Australien rund eine Woche vor dem HomePod in den Handel.

Quelle: MusikWoche

