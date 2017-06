Apple geht mit HTC in die Virtual Reality

Jedes Jahr präsentiert Apple auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) in Kalifornien seine Neuheiten der Welt. Neben dem neuen Heimlautsprechersystem HomePod, mit dem das Unternehmen Amazon Echo und Google Home Konkurrenz machen will, möchte Apple auch beim Thema AR und VR eine Fuß in die Tür bekommen.Dafür verkündet Apple auf der Konferenz eine exklusive Partnerschaft mit HTC und dessen Virtual-Reality-Plattform Vive. Entwickler erhalten in Zukunft die Gelegenheit die VR-Brille mit SteamVR auf allen macOS-Systemen von Apple zu nutzen und eigene Anwendungen zu entwickeln. Durch eine neue externe GPU-Box, die über Thunderbolt-3 angeschlossen wird, werden auch leistungsschwächere MacBooks in der Lage sein, die HTC-Vive zu benutzen.Zusätzlich öffnet der Konzern mit seinem Betriebssystem-Update iOS11 seine mobilen Geräte für Augmented-Reality-Apps. Entwickler erhalten mit dem Update neue Tools an die Hand, die das Entwickeln von AR-App für iPads und iPhones stark erleichtern sollen. Apple selbst will dadurch den größten AR-Markt der Welt schaffen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen