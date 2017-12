Apple ändert Lootbox-Regelungen

Apple passt seine für den AppStore an. Unter anderem werden neue Regelungen in Bezug auf den Einsatz von Lootboxen angepasst. Der US-Konzern verlangt von jedem Entwickler, der randomisierte Inhalte zum Kauf anbietet, dass die Wahrscheinlichkeiten für Kunden klar ausgewiesen werden müssen. AppStore-Nutzer sollen also vor dem Kauf einsehen können, wie wahrscheinlich es ist, ein bestimmtes Item per Lootbox zu erhalten.

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.