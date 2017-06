Apple: 70 Mrd. Dollar für App-Entwickler

Ab und an gewährt selbst Apple einen Einblick in einzelne Zahlen seines App-Stores. So gab der Hardwarehersteller jetzt bekannt, dass seit Start des App-Stores 2008 Entwickler von Apps über 70 Mrd. Dollar Umsatz generiert haben. Eine genaue Aufschlüsselung wie viel Umsatz auf welche Kategorie entfällt, liefert Apple nicht mit. Allerdings ist hinreichend bekannt, dass Games im Mobile Geschäft das mit Abstand größte Stück vom Umsatzkuchen ausmachen. Was die beeindruckende Zahl nicht aussagt: Wie viele Apps tatsächlich Gewinn erwirtschafteten. Denn längst nicht für alle Entwickler ist die App-Entwicklung ein lohnendes Geschäft.Keine genauen Angaben macht Apple zudem, wie viel Umsatz der Konzern selbst über den App-Store generierte. Da Apples Marge in der Regel bei rund 30 Prozent liegt dürfte das Gesamtumsatzvolumen von Apples App Store also rund um die 100 Mrd. Dollar Marke liegen und Apples Anteil rund 30 Mrd. Dollar betragen."Menschen überall auf der Welt lieben Apps und unsere Kunden laden sie in Rekordzahlen herunter", sagt Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing von Apple. "70 Milliarden von Entwicklern verdiente US-Dollar sind einfach überwältigend. Wir sind begeistert von all den großartigen neuen Apps, die unsere Entwickler kreieren und können es kaum erwarten, sie nächste Woche auf unserer Worldwide Developers Conference wiederzusehen."Kein Wunder, denn ein Ende des App-Booms ist noch lange nicht absehbar. Laut Apple stieg die Zahl der Downloads allein in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal um 70 Prozent.

