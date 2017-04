App-Markt wächst um 30 Prozent

Nachdem der BIU unter Berücksichtigung der Daten der GfK bereits Daten über Wachstum des Spiele-App-Markts im ersten Halbjahr 2016 veröffentlichte , reicht der Verband jetzt die Zahlen zum Gesamtwachstum des vergangen Jahres nach. Demnach setzten Spiele für Smartphones und Tablets 409 Mio. Euro in Deutschland um. Im Vergleich zu 2015 entspricht das einem Wachstum von 30 Prozent. Unterschieden wird dabei wieder in direkte App-Käufe und In-App-Umsätze. Der eigentliche Verkauf von Spielen im App-Store nahm um 15 Prozent auf 17 Mio. Euro ab, während die Spieler weiterhin mehr Geld für Mikrotransaktionen ausgaben. 392 Mio. Euro und damit 33 Prozent mehr Geld wurden 2016 für virtuelle Güter und Zusatzinhalte ausgegeben."Spiele-Apps bleiben einer der stärksten Wachstumsmotoren für den deutschen Games-Markt und eine der beliebtesten Anwendungen auf Smartphones und Tablets in Deutschland", sagt Felix Falk , BIU-Geschäftsführer. "Das vielfältige und jederzeit erreichbare Angebot an Spiele-Apps hat Millionen Menschen in Deutschland zu begeisterten Spielern gemacht."

Quelle: GamesMarkt.de

