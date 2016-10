"Anno 2205 Königsedition" angekündigt

Rund ein Jahr nach Release und pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft legt Ubisoft " neu auf. Als " Königsedition " erscheint das Strategiespiel am 27. Oktober für den PC. Diese neue Version enthält das Hauptspiel sowie alle Zusatzinhalte und Updates, die bisher veröffentlicht wurden. Dies umfasst die DLCs "Tundra" und "Orbit" sowie die in diesen Tagen erschienene Erweiterung "Frontiers". Ebenfalls in der "Königsedition" enthalten sind die kostenlosen DLCs "Wildwater Bay", "Veteran's Pack" und "Big Five Pack"."Anno 2205" konnte hierzulande über 100.000 Einheiten verkaufen und wurde außerdem beim Deutschen Entwicklerpreis sowie beim Deutschen Computerspielpreis prämiert.

Quelle: GamesMarkt.de

