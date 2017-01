Anki setzte 2,2 Mio. an Weihnachten um

Anki Overdrive ist eines der erfolgreichsten Spielwaren-Produkte des abgelaufenen Weihnachtsgeschäfts. Das Starter-Kit befindet sich auf Platz drei der umsatzstärksten Produkte auf Amazon.de in dieser Kategorie im untersuchten vierten Quartal des Jahres 2016. Zu diesem Ergebnis kommen die Marktforscher von metoda. Das Münchner Unternehmen ist auf Sales-Auswertungen von Amazon.de spezialisiert.Anki Overdrive profitiert in der Analyse der Spielwaren-Kategorie vor allem von einem hohen Verkaufspreis. Mit 125,42 Euro (Durchschnitt aller Anki-Produkte) realisierte es den höchsten Durchschnittspreis aller Hersteller. Über die Gesamtkategorie werden im Schnitt lediglich 21,47 Euro pro Verkauf umgesetzt. Die Spielzeugrennbahn mit App-Steuerung ging als Starter-Kit ging beim Versandhändler im Schnitt sogar für 135,99 Euro über die Theke. Und wurde in den letzten drei Monaten nach Methoda-Berechnungen 16.231 Mal verkauft und erlöste damit 2.207.364 Euro."Anki war im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft der überraschende Umsatzhit im Spielwaren-Sortiment", so metoda-CEO Stefan Bures. "Das Starter-Kit ließ die Kassen ordentlich klingeln und in der Gesamtbetrachtung landet der Anbieter im Umsatzranking auf einem starken neunten Platz."Die Zahlen stammen aus dem Quartalsreport, den metoda zur Spielwarenmesse in Nürnberg (1. bis 6. Februar) kostenlos veröffentlichen wird. Er enthält eine detaillierte Marktanalyse der führenden Anbieter, der Bestseller und Umsatzhits sowie eine Umsatz-Verlaufsanalyse des Weihnachtsgeschäfts. Getrackt wurde die Amazon.de-Kategorie "Spielzeug". Dabei wurden annähernd sechs Millionen Bestellungen erfasst.

Quelle: GamesMarkt.de

