Anki kündigt Cozmo!-Deutschland-Start für September an

Mit Cozmo! hat Anki in den USA bereits seinen nächsten großen Erfolg nach Anki Overdrive. Nun kündigt das Technologie-Unternehmen, das Know-how aus der Robotik und Spielewelt für High-end Spielwaren verknüpft, den Deutschlandstart von Cozmo! für September an. Handelspartner können ab sofort Ware ordern. Ausgewählte Händler haben zudem mit der Annahme von Vorbestellungen begonnen, darunter Kaufhof, Toys'R'Us sowie die beiden MSH-Marken MediaMarkt und Saturn.Cozmo! ist ein hochentwickelter Roboter, der durch eine unberechenbare Persönlichkeit besticht. Die zum Spielen mit Cozmo! benötigte App ist für iOS, Android und Kindle-Fire-Geräte verfügbar und bietet zahlreiche Spielinhalte und Möglichkeiten mit Cozmo! zu interagieren. Per Software-Updates erhält dieser auch künftig kontinuierlich neue Fähigkeiten.Wie schon beim Produkt Anki Overdrive, in dem Schlüsseltechnologie zum autonomen Fahren von Autos steckt, bietet Cozmo! mehr als nur Unterhaltung. So ist das Cozmo! SDK ist kostenlos erhältlich und kann daher von Universitäten, Unternehmen aber auch privaten Anwendern genutzt werden, um Cozmo! um individuelle Funktionen zu erweitern und ihn zu programmieren.

Quelle: GamesMarkt.de

