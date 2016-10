Anki, Avanquest und Nintendo mit Tommi ausgezeichnet

"Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen - Rio 2016" von Nintendo "Skylanders Superchargers" von Activision "Lego Dimensions" von Warner

"Planmobil Polizei" von geobra Brandtstätter "Ubongo" von USM "Frag doch mal die Maus" von Application Systems Heidelberg

"Mousecraft" von Avanquest "Royal Trouble 2 - Flitterwochenchaos" von Purple Hills "Track Mania Turbo" von Ubisoft

"Anki Overdrive Supertrucks" von Anki "Lumi Gaming Drone" von Wowwee "Lego WeDo 2.0" von Lego Education

Auf der Frankfurter Buchmesse wurden die Deutschen Kindersoftwarepreise 2016 verliehen, die Tommis. Ermittelt und ausgezeichnet wurden die jeweils drei besten Produkte in den Kategorien Konsole, App, PC und Elektronisches Spielzeug. Dabei wurde vor allem auch die Meinung der Zielgruppe, der Kinder, einbezogen. Nachdem eine Fachjury unter Vorsitz von Thomas Feibel eine Vorauswahl traf konnten Kinder in insgesamt 20 Bibliotheken im gesamten Bundesgebiet ihre Favoriten bestimmen.Ein Modus, der insbesondere auch bei der Schirmherrin Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, gut ankommt: "Beim Kindersoftwarepreis Tommi haben die Kinder das letzte Wort und entscheiden über die Preisträger. Es ist wichtig, dass sich Kinder mit digitalen Spielen bewusst auseinandersetzen und lernen, Entscheidungen verantwortungsbewusst zu treffen. Ich freue mich, dass die Bibliotheken - als wichtiger Bildungsort für Kinder - dies unterstützen und den Kindern einen Raum hierfür bieten."Neben den Kategoriepreisen gab es auch in diesem Jahr einen Sonderpreis Kindergarten & Vorschule. Hierfür testete Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz mit seinem Team fünf Spielangebote in Kindergärten. Dabei konnte sich "Tafiti" aus dem Loewe-Verlag durchsetzen.Die Preisträger bzw. Platzierungen in den Kategorien lauten:

Quelle: GamesMarkt.de

