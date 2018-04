Animated Games Award Nominierungen stehen fest

Der Animated Games Award wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das deutsche Computerspiel auszuzeichnen, das sich durch die beste visuelle Gestaltung und Ästhetik auszeichnet. Der Preis debütierte 2017 und wird diesem Jahr also zum zweiten Mal verliehen und zwar im Rahmen des 25. Internationalen Trickfilmfestivals in Stuttgart. Er ist mit 5000 Euro dotiert, die von der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gestiftet wurden. 2017 gewann den Preis Black Pans Game Studios für den Titel "On Rusty Trails".Nun wurden die fünf Spiele bekannt gegeben, die in diesem Jahr die Auszeichnung gewinnen können: "The Inner World" von Studio Fizbin , "Townsmen VR" von HandyGames , "Im Garten der Pusteblume" von Mixtvision , "Pressure Overdrive" von Chasing Carrots und "Future Unfolding" von Spaces of Play. Alle fünf Titel werden während des Festivals täglich auf der Open Air Bühne gespielt und sind zudem im Rahmen der GameZone im Kunstmuseum Stuttgart ausgestellt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen